Опубликовано видео изнутри разрушенного после катастрофы Су-34 дома в Ейске

В Сети появились кадры, снятые изнутри девятиэтажки на Коммунистической улице в Ейске, рядом с которой минувшим вечером рухнул Су-34. Судя по видео, оно было снято ночью во время разбора завалов. Огня на кадрах не видно, значит, пожарным к тому моменту удалось справиться с возгоранием. Дом получил значительные разрушения, отсутствуют целые фрагменты стен и перекрытий. На месте работают сотрудники МЧС России, которые обследуют здание, пробираясь по заваленным кирпичами ступеням.