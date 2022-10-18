Опубликовано видео изнутри разрушенного после катастрофы Су-34 дома в Ейске
В Сети появились кадры, снятые изнутри девятиэтажки на Коммунистической улице в Ейске, рядом с которой минувшим вечером рухнул Су-34. Судя по видео, оно было снято ночью во время разбора завалов. Огня на кадрах не видно, значит, пожарным к тому моменту удалось справиться с возгоранием. Дом получил значительные разрушения, отсутствуют целые фрагменты стен и перекрытий. На месте работают сотрудники МЧС России, которые обследуют здание, пробираясь по заваленным кирпичами ступеням.
Видео изнутри разрушенного после катастрофы Су-34 дома в Ейске © Telegram / Барахолка Ейск
Напомним, что 17 октября около 18:00 мск военный самолёт Су-34 упал между жилым домом и магазином в Ейске. Лётчикам удалось катапультироваться. После падения истребитель-бомбардировщик загорелся, огонь перекинулся на девятиэтажный дом. В результате обгорело более 70 квартир. Следствие считает одной из версий трагедии техническую неисправность самолёта. Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования семьям погибших.
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