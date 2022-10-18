ГД приняла в I чтении проект об универсальном пособии для семей с детьми и беременных

Государственная дума в ходе пленарного заседания приняла в первом чтении проект закона об универсальном пособии для семей с детьми и беременных, которые встали на учёт в ранние сроки. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

"Законопроектом предусматривается предоставление универсального пособия беременным женщинам, вставшим на учёт в ранние сроки беременности, а также семьям с детьми до 17 лет с доходами ниже одного регионального прожиточного минимума", — указывается в документе.