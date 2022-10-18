ГД приняла в I чтении проект об универсальном пособии для семей с детьми и беременных
Государственная дума в ходе пленарного заседания приняла в первом чтении проект закона об универсальном пособии для семей с детьми и беременных, которые встали на учёт в ранние сроки. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.
"Законопроектом предусматривается предоставление универсального пособия беременным женщинам, вставшим на учёт в ранние сроки беременности, а также семьям с детьми до 17 лет с доходами ниже одного регионального прожиточного минимума", — указывается в документе.
Согласно пояснительной записке к проекту, величина выплат будет зависеть от дефицита дохода семьи и составит 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума для детей или трудоспособного населения при назначении пособия семьям и беременной женщине соответственно. Предполагается, что закон вступит в силу 1 января 2023 года. Мера поддержки коснётся семей, воспитывающих примерно 9,2 миллиона детей.
Напомним, о выплате с 1 января следующего года универсальных пособий для семей с низкими доходами объявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Нововведение, как пояснил глава кабмина, должно объединить ряд уже действующих выплат. Минтруд уже раскрыл размер универсального пособия на ребёнка с 1 января 2023 года.
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