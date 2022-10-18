"Езжай домой, клоун": Стало известно, что Федотов кричал тренеру "Спартака" в ходе стычки
Тренер ЦСКА Федотов нецензурно оскорбил наставника "Спартака" Абаскаля во время дерби
Стало известно, что именно крикнул главный тренер ЦСКА Владимир Федотов наставнику "Спартака" Гильермо Абаскалю в перерыве матча 13-го тура Российской премьер-лиги. В ходе стычки, случившейся на бровке поля, наставник армейцев нецензурно выругался в адрес коллеги.
На видео, которое опубликовал в телеграм-канале журналист "Спорт-Экспресса" Артём Калинин, слышно, как Федотов говорит Абаскалю: "Что ты там рассказываешь? Что ты там машешь своими руками? Езжай домой, клоун". При этом реплики он сопровождает нецензурными выражениями.
Перепалка между Федотовым и Абаскалем в перерыве матча ЦСКА – "Спартак". Видео © Telegram-канал Бухтельная
Напомним: комментируя потасовку, Федотов заявил, что Абаскаль на него не бросался, добавив, что лишь "что-то рядом прыгало".
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