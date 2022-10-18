"Езжай домой, клоун": Стало известно, что Федотов кричал тренеру "Спартака" в ходе стычки

Стало известно, что именно крикнул главный тренер ЦСКА Владимир Федотов наставнику "Спартака" Гильермо Абаскалю в перерыве матча 13-го тура Российской премьер-лиги. В ходе стычки, случившейся на бровке поля, наставник армейцев нецензурно выругался в адрес коллеги.

На видео, которое опубликовал в телеграм-канале журналист "Спорт-Экспресса" Артём Калинин, слышно, как Федотов говорит Абаскалю: "Что ты там рассказываешь? Что ты там машешь своими руками? Езжай домой, клоун". При этом реплики он сопровождает нецензурными выражениями.