"Спартак" попросил экспертов разобрать эпизоды из матча с ЦСКА

"Спартак" обратился в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза с просьбой оценить несколько эпизодов в матче 13-го тура РПЛ с ЦСКА. Об этом заявил глава пресс-службы столичного клуба Дмитрий Зеленов.

"Мы приняли решение обратиться в ЭСК РФС с просьбой дать оценку нескольким эпизодам в матче с ЦСКА. Соответствующее письмо уже отправлено", — сказал Зеленов журналистам.

Встречу обслуживала бригада арбитра Сергея Карасёва.