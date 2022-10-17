"Спартак" попросил экспертов разобрать эпизоды из матча с ЦСКА
"Спартак" обратился в ЭСК РФС по нескольким эпизодам матча с ЦСКА
Эпизод из матча ЦСКА – "Спартак". Обложка © Официальный сайт ФК "Спартак"
"Спартак" обратился в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза с просьбой оценить несколько эпизодов в матче 13-го тура РПЛ с ЦСКА. Об этом заявил глава пресс-службы столичного клуба Дмитрий Зеленов.
"Мы приняли решение обратиться в ЭСК РФС с просьбой дать оценку нескольким эпизодам в матче с ЦСКА. Соответствующее письмо уже отправлено", — сказал Зеленов журналистам.
Встречу обслуживала бригада арбитра Сергея Карасёва.
Напомним, встреча, проходившая 16 октября, завершилась вничью — 2:2. В составе армейцев дубль оформил Фёдор Чалов, у красно-белых отличились Антон Зиньковский и Александр Соболев.