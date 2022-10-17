НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
17 октября, 15:01

"Спартак" попросил экспертов разобрать эпизоды из матча с ЦСКА

"Спартак" обратился в ЭСК РФС по нескольким эпизодам матча с ЦСКА

<p>Эпизод из матча ЦСКА – "Спартак". Обложка © Официальный <a href="https://spartak.com/news/2022-10-16-rezultativnaya_nichya_v_yarkom_derbi_s_tsska/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">сайт</a> ФК "Спартак"</p>

Эпизод из матча ЦСКА – "Спартак". Обложка © Официальный сайт ФК "Спартак"

"Спартак" обратился в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза с просьбой оценить несколько эпизодов в матче 13-го тура РПЛ с ЦСКА. Об этом заявил глава пресс-службы столичного клуба Дмитрий Зеленов.

"Мы приняли решение обратиться в ЭСК РФС с просьбой дать оценку нескольким эпизодам в матче с ЦСКА. Соответствующее письмо уже отправлено", — сказал Зеленов журналистам.

Встречу обслуживала бригада арбитра Сергея Карасёва.

"Что-то рядом прыгало": Федотов резко высказался о конфликте с Абаскалем

"Что-то рядом прыгало": Федотов резко высказался о конфликте с Абаскалем

Напомним, встреча, проходившая 16 октября, завершилась вничью — 2:2. В составе армейцев дубль оформил Фёдор Чалов, у красно-белых отличились Антон Зиньковский и Александр Соболев.

Артур Лапсаков

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров