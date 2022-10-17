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17 октября, 14:50

Хвича Кварацхелия посвятил победу над "Болоньей" погибшей 13-летней грузинской теннисистке

Полузащитник "Наполи" Хвича Кварацхелия посвятил победу над "Болоньей" (3:2, 10-й тур чемпионата Италии) погибшей от удара током в фонтане 13-летней грузинской теннисистке Марите Мепаришвили.

"Этот день был для тебя, маленький грузинский герой", — написал Хвича в соцсети.

Специальная повязка в память о погибшей теннисистке на руке Хвичи. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / kvara7

Специальная повязка в память о погибшей теннисистке на руке Хвичи. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / kvara7

Юная спортсменка погибла 13 октября в парке Ваке в центре Тбилиси на следующие сутки после торжественного открытия фонтана и прилегающей территории парка мэрией города.

Полузащитник "Фейеноорда" Кёкчю отказался надевать ЛГБТ-повязку из-за религии

Полузащитник "Фейеноорда" Кёкчю отказался надевать ЛГБТ-повязку из-за религии

Ранее Лайф рассказывал, что матч "Лидс" – "Арсенал" в Англии прервали на 40 минут из-за отключения электричества. Из-за этого у арбитра перестала работать связь с его ассистентами на VAR (система видеопомощи арбитрам. — Прим. Лайфа), а сама система отключилась.

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Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / kvara7

Артур Лапсаков

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