Хвича Кварацхелия посвятил победу над "Болоньей" погибшей 13-летней грузинской теннисистке

Полузащитник "Наполи" Хвича Кварацхелия посвятил победу над "Болоньей" (3:2, 10-й тур чемпионата Италии) погибшей от удара током в фонтане 13-летней грузинской теннисистке Марите Мепаришвили.

"Этот день был для тебя, маленький грузинский герой", — написал Хвича в соцсети.

Специальная повязка в память о погибшей теннисистке на руке Хвичи. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / kvara7

Юная спортсменка погибла 13 октября в парке Ваке в центре Тбилиси на следующие сутки после торжественного открытия фонтана и прилегающей территории парка мэрией города.