Хвича Кварацхелия посвятил победу над "Болоньей" погибшей 13-летней грузинской теннисистке
Полузащитник "Наполи" Хвича Кварацхелия посвятил победу над "Болоньей" (3:2, 10-й тур чемпионата Италии) погибшей от удара током в фонтане 13-летней грузинской теннисистке Марите Мепаришвили.
"Этот день был для тебя, маленький грузинский герой", — написал Хвича в соцсети.
Специальная повязка в память о погибшей теннисистке на руке Хвичи. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / kvara7
Юная спортсменка погибла 13 октября в парке Ваке в центре Тбилиси на следующие сутки после торжественного открытия фонтана и прилегающей территории парка мэрией города.
Ранее Лайф рассказывал, что матч "Лидс" – "Арсенал" в Англии прервали на 40 минут из-за отключения электричества. Из-за этого у арбитра перестала работать связь с его ассистентами на VAR (система видеопомощи арбитрам. — Прим. Лайфа), а сама система отключилась.
Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / kvara7