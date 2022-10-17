В Воронеже коммунальщики спасли из вентиляционной шахты котёнка с улицы Лизюкова
Жительница Воронежа рассказала историю спасения котёнка с улицы Лизюкова. Работники коммунальной службы более трёх часов вызволяли хвостатого из вентиляционной шахты. Видео спасения опубликовано в паблике "Мой и твой Воронеж" в соцсети "ВКонтакте".
Спасение котёнка с улицы Лизюкова в Воронеже. Видео © VK / Мой и твой Воронеж
"Малыш упал в вентиляционную шахту на Лизюкова, 38 и звал на помощь. Его душераздирающие вопли были слышны буквально в каждой квартире нашего 7-го подъезда, но никто не мог понять, где он застрял", — написала одна жительница дома.
Определить шахту, из которой доносились крики о помощи, получилось лишь после того, как сотрудники вентиляционной службы и управляющей компании забрались на крышу. Затем они спустились на первый этаж и зашли в квартиру, ближе всего к которой находился котёнок. Хозяева впустили коммунальщиков и разрешили снять унитаз, плитку, а также сделать дыру в вентиляционной шахте, из которой в результате хвостатый и вылез.
Спасение длилось больше трёх часов. Коммунальщики предположили, что котёнок упал в открытое вентиляционное отверстие в квартире. После спасательной операции малыша с улицы Лизюкова сразу же накормили.
А ранее Лайф рассказывал, что на острове Диксон местные жители нашли краснокнижного белого медведя в тяжёлом состоянии. Изначально говорилось, что это самка, однако при более детальном осмотре оказалось, что пострадал самец. За жизнь животного стали бороться ветеринары Московского зоопарка и работники Росприроднадзора. У косолапого обнаружили множество огнестрельных ранений и паралич задних лап. Позднее у него нашли металл в груди, голове и позвоночнике. По словам Акуловой, проблемы медведя нельзя решить операцией: из-за перелома позвонка, контузии спинного мозга и миелопатии животное уже никогда не сможет ходить. Недавно сообщили, что медведя посадили на диету, поскольку он набрал более 20 килограммов.
VK / Мой и твой Воронеж