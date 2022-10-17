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17 октября, 14:40

Производитель "Виагры" уже несколько месяцев не поставляет препарат в Россию

Производитель оригинального препарата для повышения потенции заявил, что больше не поставляет "Виагру" в Россию. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Речь идёт об американской фармацевтической компании Viatris. Как оказалось, знаменитые синие таблетки для поднятия "мужского духа" теперь тоже под санкциями, их не привозят в Россию уже несколько месяцев. Сегодня оригинальная "Виагра" ещё есть в наличии в некоторых столичных аптеках, но всё может резко поменяться.

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Обложка ©

Unsplash

Наталья Исакова

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