Производитель "Виагры" уже несколько месяцев не поставляет препарат в Россию

Производитель оригинального препарата для повышения потенции заявил, что больше не поставляет "Виагру" в Россию. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Речь идёт об американской фармацевтической компании Viatris. Как оказалось, знаменитые синие таблетки для поднятия "мужского духа" теперь тоже под санкциями, их не привозят в Россию уже несколько месяцев. Сегодня оригинальная "Виагра" ещё есть в наличии в некоторых столичных аптеках, но всё может резко поменяться.