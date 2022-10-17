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17 октября, 14:47

В Петербурге дети сделали для росгвардейцев бумажных журавлей

Воспитанники одного из детских садов Красносельского района в Северной столице передали сотрудникам Росгвардии бумажных журавлей. Как отмечает газета "Петербургский дневник", это произошло в рамках патриотической акции "Дни белых журавлей", которая отмечается 22 октября. Именно в этот день вспоминают погибших солдат.

В Петербурге дети передали сотрудникам Росгвардии бумажных журавлей в честь памятной акции. Видео © Telegram / Росгвардия Петербурга ️

"Цветы и этих символических птиц росгвардейцы возложат к воинским мемориалам и памятным местам", — заявили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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Обложка ©

Telegram / Росгвардия Петербурга ️

Никита Осипов

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