В Петербурге дети сделали для росгвардейцев бумажных журавлей

Воспитанники одного из детских садов Красносельского района в Северной столице передали сотрудникам Росгвардии бумажных журавлей. Как отмечает газета "Петербургский дневник", это произошло в рамках патриотической акции "Дни белых журавлей", которая отмечается 22 октября. Именно в этот день вспоминают погибших солдат.

В Петербурге дети передали сотрудникам Росгвардии бумажных журавлей в честь памятной акции. Видео © Telegram / Росгвардия Петербурга ️

"Цветы и этих символических птиц росгвардейцы возложат к воинским мемориалам и памятным местам", — заявили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.