В Петербурге дети сделали для росгвардейцев бумажных журавлей
Воспитанники одного из детских садов Красносельского района в Северной столице передали сотрудникам Росгвардии бумажных журавлей. Как отмечает газета "Петербургский дневник", это произошло в рамках патриотической акции "Дни белых журавлей", которая отмечается 22 октября. Именно в этот день вспоминают погибших солдат.
В Петербурге дети передали сотрудникам Росгвардии бумажных журавлей в честь памятной акции. Видео © Telegram / Росгвардия Петербурга ️
"Цветы и этих символических птиц росгвардейцы возложат к воинским мемориалам и памятным местам", — заявили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Ранее Лайф писал, что более 1,6 миллиона человек стали участниками акции "Единой России" "Диктант Победы – 2022". За четыре года проведения диктанта число площадок увеличилось почти в 15 раз.
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