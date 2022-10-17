Скалолазке из Ирана грозит арест из-за выступления без хиджаба

33-летняя спортсменка из Ирана Эльназ Рекаби заняла четвёртое место на чемпионате Азии по скалолазанию, который проходил в минувшие выходные в Сеуле, но на родине её вместо поздравлений ждёт тюрьма, сообщает The National.

На выступлении она отказалась от хиджаба, собрав волосы в хвост, и стала второй иранской спортсменкой, которая появилась на публике с непокрытой головой. До этого так поступила её соотечественница Садаф Хадем в 2019 году на турнире по боксу, после чего подверглась осуждению и уголовному преследованию.