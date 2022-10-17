Скалолазке из Ирана грозит арест из-за выступления без хиджаба
The National: Иранской скалолазке Эльназ Рекаби грозит тюрьма за выступление без хиджаба
33-летняя спортсменка из Ирана Эльназ Рекаби заняла четвёртое место на чемпионате Азии по скалолазанию, который проходил в минувшие выходные в Сеуле, но на родине её вместо поздравлений ждёт тюрьма, сообщает The National.
На выступлении она отказалась от хиджаба, собрав волосы в хвост, и стала второй иранской спортсменкой, которая появилась на публике с непокрытой головой. До этого так поступила её соотечественница Садаф Хадем в 2019 году на турнире по боксу, после чего подверглась осуждению и уголовному преследованию.
Напомним, что, согласно Уголовному кодексу Ирана, женщинам, которые не носят хиджаб на публике, грозит тюрьма или крупный штраф. А вот заниматься профессиональным спортом им можно, но с некоторыми оговорками. Например, тренировать их могут только женщины, и обе при этом обязаны носить хиджаб.
Напомним, в Иране вспыхнула волна протестов, причиной которых послужила смерть приехавшей из Ирака 22-летней Махсы Амини после задержания из-за "неправильного" хиджаба. Митингующие, возмущённые данным случаем, требовали смягчения религиозных законов. В полиции нравов же утверждали, что девушка умерла от сердечного приступа. Правоохранители назвали смерть девушки случайной.
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