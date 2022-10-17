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17 октября, 14:55

Лайф публикует видео, как сворачивают работу комиссариатов в Москве

Сегодня с 14:00 все пункты сбора призывников в Москве остановили работу, так как столица завершила мероприятия в рамках частичной мобилизации.

Телеграм-канал SHOT публикует кадры, как рабочие вывозят мебель и отклеивают объявление с двери Театра Романа Виктюка, где располагался Объединённый комиссариат Измайловского района.

Работа комиссариатов в Москве завершается. Видео © SHOT

Напомним, ранее сегодня мэр Сергей Собянин заявил, что Москва в полном объёме выполнила задачи по частичной мобилизации. По его словам, повестки, разосланные в процессе мобилизации по месту жительства и предприятиям, прекращают своё действие. При этом, как рассказал военный комиссар столицы полковник Максим Локтев, москвичи продолжают записываться в добровольцы, их количество исчисляется сотнями.

Обложка ©

SHOT

Александра Вишнякова

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