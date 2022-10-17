Лайф публикует видео, как сворачивают работу комиссариатов в Москве

Сегодня с 14:00 все пункты сбора призывников в Москве остановили работу, так как столица завершила мероприятия в рамках частичной мобилизации.

Напомним, ранее сегодня мэр Сергей Собянин заявил, что Москва в полном объёме выполнила задачи по частичной мобилизации. По его словам, повестки, разосланные в процессе мобилизации по месту жительства и предприятиям, прекращают своё действие. При этом, как рассказал военный комиссар столицы полковник Максим Локтев, москвичи продолжают записываться в добровольцы, их количество исчисляется сотнями.