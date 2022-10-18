Эксперт рассказал, сколько золота россияне выбрасывают ежегодно
Жители России ежегодно оставляют на свалках свыше 500 кг золота внутри электронных отходов
Жители РФ ежегодно оставляют на свалках свыше 500 килограммов золота в составе электронных отходов. Об этом рассказал гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев.
Он уточнил, что каждый год в стране появляется порядка полутора миллионов тонн такого мусора. Причём большую часть (67%) из него занимает бытовая техника. В общей сложности 5% данных отходов перерабатываются в РФ, а всё остальное подлежит захоронению и тем самым вредит окружающей среде. Эксперт добавил, что в среднем содержание драгметаллов в печатных платах составляет минимум 25 граммов на тонну.
"Россияне выбрасывают около 955 тысяч тонн бытовой техники, в составе которой может находиться более 0,5 тонны золота! Всё это можно было бы направлять на утилизацию. Исправить ситуацию поможет введение реестра добросовестных утилизаторов, а также формирование требований к утилизации электротехники", — приводит слова Буцаева телеканал "360".
Специалист также подчеркнул, что электронные отходы представляют ценность из-за содержания в них чёрных и цветных металлов и ликвидных пластиков. Данные остатки можно использовать в качестве вторичных ресурсов. Он добавил, что на свалках также можно встретить части от холодильников, IT-оборудования, офисной техники и ртутьсодержащих источников света.
Ранее Лайф писал, что в августе волонтёры "Чистой Арктики" на побережье Баренцева моря в посёлке Старый Варандей собрали за неделю около 200 тонн отходов. В работах принял участие и губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный.
Shutterstock