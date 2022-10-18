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18 октября, 11:59

На Украине хотят признать Иран спонсором терроризма

В Раду внесли проект о признании Ирана спонсором терроризма и разрыве с ним дипотношений

В Верховную раду внесли законопроект, который предлагает признать Иран спонсором терроризма и разорвать с ним дипломатические отношения. Согласно документу, инициатива принадлежит украинскому депутату Алексею Гончаренко.

"Также Рада должна обратиться в ООН, Европарламент ПАСЕ, Парламентскую Ассамблею ОБСЕ, НАТО и ЧАЭС, к правительствам мира с призывом принять необходимые меры, признать Иран страной – спонсором терроризма и усилить санкции", — отметил парламентарий в телеграм-канале.

По словам Гончаренко, Иран якобы передаёт России дроны и намерен поставить баллистические ракеты. Он также добавил, что США уже признали эту страну спонсором терроризма, а потому и Украина может обсудить этот вопрос.

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Ранее Лайф рассказывал, что украинский МИД обвинил Иран в поставках вооружения России. Там также призвали Тегеран немедленно перестать это делать.

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Shutterstock

Варвара Романова

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