Россиянин украл грудного ребёнка у бывшей жены и три месяца не позволяет с ним видеться

Россиянин скрывает грудного ребёнка от бывшей жены и не позволяет с ним видеться. Как сама Олеся рассказала телеграм-каналу "Изнанка. Женщины", это продолжается уже три месяца, а правоохранительные органы лишь разводят руками и говорят, что Денис является законным представителем малыша, поэтому речи о розыске быть не может.

Олеся рассказывает трагичную историю, как бывший муж украл семимесячного ребёнка и три месяца не даёт с ним видеться. Видео © Telegram-канал "Изнанка. Женщины"

31 июля женщина отпустила сына погулять с бывшей свекровью. Во время прогулки та позвонила и сообщила, что экс-супруг силой забрал малыша. Сам Денис является инсулинозависимым человеком с диагнозом "сахарный диабет", а также способен на физическое насилие. По словам Олеси, их брак распался спустя два года из-за того, что муж позволял себе поднимать руку, а также применял физическое насилие по отношению к старшему сыну.

Сам отец малыша утверждает обратное. По его словам, Олеся якобы не исполняет материнских обязанностей. При этом в личной беседе мужчина выразил готовность обсуждать судьбу ребёнка только при условии возврата ему имущества в виде дома и автомобиля.

Мужчина утверждает, что с ребёнком всё в порядке, и готов обсуждать его судьбу, если экс-супруга отдаст ему материальное имущество. Видео © Telegram-канал "Изнанка. Женщины"

Сейчас бывшие супруги готовятся к судебному заседанию. Адвокат женщины также настроена решительно. Олеся не теряет надежды, что сын рано или поздно вернётся к ней.