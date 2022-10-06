"Мясо, которое бегает": Москвичка нашла в Telegram объявления о продаже сына и его одноклассников

Жительница Москвы обнаружила телеграм-канал с объявлениями о продаже детей, в том числе её 11-летнего сына. Ссылку на него 38-летняя москвичка увидела в родительском чате, ею поделился один из участников. Там неизвестные публикуют фотографии с краткой информацией о детях, а также ставят на них ценник, пишет SHOT.







Однако кроме канала с "объявлениями" женщина обнаружила площадку уже непосредственно с функцией обмена детьми. Москвичка нашла там не только сына, но и его одноклассников. При этом снимки детей были сделаны в школе, а некоторые публикации сопровождались подписью: "Продажа мяса, которое бегает". Админ канала в описании указал, что он 44-летний мужчина. Родители сомневаются, что это просто злая шутка.

"Мы с другими родителями думаем, что это не злая шутка какого-то ребёнка, потому что это дело планомерное и длится ещё с июля. Как мы поняли, этот человек связался с нашими детьми в какой-то онлайн-игре, начал общение, вошёл к ним в доверие и уже потом собрал с них данные (Ф. И. О., возраст и т.д.), начал это всё публиковать. Мы очень переживаем, вдруг это какой-то психопат зомбирует наших детей. И неизвестно, чем всё это может закончиться", — рассказала мать одного из школьников.

Информация об этих телеграм-каналах уже поступила в полицию. Ведётся проверка.