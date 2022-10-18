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18 октября, 11:53

Эстония назвала Россию спонсором терроризма, а референдумы в Донбассе — фальшивыми

Парламент Эстонии признал Россию страной – спонсором терроризма

В Эстонии местный парламент (Рийгикогу) признал Россию спонсором терроризма и осудил "аннексию территории Украины". Заявление об этом опубликовано на сайте органа власти.

"Эстония никогда не признает нарушение территориальной целостности Украины в результате агрессии и проведения фальшивых референдумов. Путём правонарушения никогда невозможно достигнуть правды", — сказано в заявлении Рийгикогу.

Местный парламент также осуждает использование в рамках украинского конфликта вооружённых формирований, а войска ДНР и ЛНР предлагает признать террористическими, как и российскую власть.

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"Поддерживая призыв парламента Украины к государствам и международным организациям, Рийгикогу объявляет российский режим террористическим, а Российскую Федерацию — государством – спонсором терроризма, действиям которого необходимо совместно дать отпор. Рийгикогу призывает международное сообщество принять аналогичные декларации", — указали в парламенте.

Кроме того, Рийгикогу осуждает проведение в России частичной мобилизации. Там её называют "преступлением против мира", нарушающим международное право. Эстонский парламент призывает Евросоюз и НАТО значительно увеличить объём военной и гуманитарной помощи Украине, а также поддержать её послевоенное восстановление.

Ранее Лайф сообщал о том, что члены Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) приняли поправку к заявлению по ситуации на Украине и обвинили Россию в "терроризме". Произошло это по инициативе представителей Незалежной и Эстонии.

Обложка ©

Парламент Эстонии

Илья Суриков

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