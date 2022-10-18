Суд в Москве арестовал россиянина за конфиденциальное сотрудничество с иностранным государством

Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина, подозреваемого в сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством.

"В отношении Пищулина Павла Андреевича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275.1 УК РФ ("Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией"), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 14 декабря", — рассказали ТАСС в пресс-службе суда.

По данным агентства, Пищулин был ранее судим за призывы к экстремизму и нарушение права на свободу совести, ему было назначено наказание в виде двух лет условно по первой статье и 180 часов обязательных работ по второй.