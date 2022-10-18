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18 октября, 12:03

Количество погибших при авиакатастрофе в Ейске увеличилось до 14

Число погибших при падении самолёта Су-34 во дворе жилого дома в Ейске увеличилось до 14. Спасатели нашли тело мужчины при разборе завалов здания, сообщил Лайфу источник.

В МЧС ранее сообщали, что в результате происшествия пострадало 19 человек.

Лётчики катапультировались в последние секунды: Опубликовано новое видео падения Су-34 в Ейске

Лётчики катапультировались в последние секунды: Опубликовано новое видео падения Су-34 в Ейске

Как рассказывал Лайф, 17 октября около 18:00 мск военный самолёт Су-34 упал между жилым домом и магазином в Ейске. Лётчикам удалось катапультироваться. После падения истребитель-бомбардировщик загорелся, огонь перекинулся на девятиэтажный дом. В результате обгорело более 70 квартир. Следствие считает одной из версий трагедии техническую неисправность самолёта. Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования семьям погибших.

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Артур Лапсаков

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