Блогерша из Новороссийска оголила ягодицы у крейсера "Михаил Кутузов", и теперь ей грозит штраф

Число девушек, желающих привлечь к себе внимание провокационными снимками, всё растёт. На этот раз инцидент произошёл в Новороссийске, где молодая дива без комплексов оголила пятую точку на фоне крейсера-музея "Михаил Кутузов".

Фото быстро разлетелось по соцсетям, и девушка получила щедрую порцию не комплиментов, а осуждений. К слову, оперативники по записям на видеокамерах уже нашли 25-летнюю любительницу эпатажа. Девушку привлекли к административной ответственности по статье о мелком хулиганстве.

"Санкции указанной статьи предусматривают наказание в виде выплаты административного штрафа в размере от 30 до 100 тысяч рублей. Материалы направлены в суд", — информирует пресс-служба регионального УМВД.

Что именно она хотела доказать снимком, непонятно. В беседе с Лайфом сама девушка заявила, что просто делала развлекательный контент.

"Там никакого смысла нет, просто случайное фото, которое стырили. Так случайно вышло", — отметила она.