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18 октября, 12:14

Блогерша из Новороссийска оголила ягодицы у крейсера "Михаил Кутузов", и теперь ей грозит штраф

<p>Блогерша оголила пятую точку на фоне крейсера "Михаил Кутузов". Обложка © Instagram (Соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ) / galinka_myr</p>

Блогерша оголила пятую точку на фоне крейсера "Михаил Кутузов". Обложка © Instagram (Соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ) / galinka_myr

Число девушек, желающих привлечь к себе внимание провокационными снимками, всё растёт. На этот раз инцидент произошёл в Новороссийске, где молодая дива без комплексов оголила пятую точку на фоне крейсера-музея "Михаил Кутузов".

Фото быстро разлетелось по соцсетям, и девушка получила щедрую порцию не комплиментов, а осуждений. К слову, оперативники по записям на видеокамерах уже нашли 25-летнюю любительницу эпатажа. Девушку привлекли к административной ответственности по статье о мелком хулиганстве.

"Санкции указанной статьи предусматривают наказание в виде выплаты административного штрафа в размере от 30 до 100 тысяч рублей. Материалы направлены в суд", — информирует пресс-служба регионального УМВД.

Что именно она хотела доказать снимком, непонятно. В беседе с Лайфом сама девушка заявила, что просто делала развлекательный контент.

"Там никакого смысла нет, просто случайное фото, которое стырили. Так случайно вышло", — отметила она.

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Ранее Лайф писал, что девушка продемонстрировала свои ягодицы на фоне храма Преображения Господня в Калуге. Что именно она хотела доказать снимком, непонятно. Возможно, снялась так исключительно ради хайпа.

Наталья Исакова

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