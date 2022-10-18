Два человека погибли в Новой Каховке при ракетном обстреле стадиона со стороны ВСУ

В результате ракетного удара ВСУ по городскому стадиону в Новой Каховке в Херсонской области погибло два человека, ещё один получил ранения. Об этом сообщила городская администрация.

"Как сообщил диспетчер новокаховской Государственной пожарно-спасательной части № 4, в результате ракетного удара на стадионе "Энергия" погибло два человека, один с осколочными ранениями доставлен в городскую больницу", — сказано в телеграм-канале.

Обстрел повредил на стадионе трансформаторную подстанцию, произошла утечка трансформаторного масла. Над устранением последствий работает бригада "Херсоноблэнерго". В администрации уточнили, что стадион был впервые обстрелян за всё время боевых действий.