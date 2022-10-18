Два человека погибли в Новой Каховке при ракетном обстреле стадиона со стороны ВСУ
В результате ракетного удара ВСУ по городскому стадиону в Новой Каховке в Херсонской области погибло два человека, ещё один получил ранения. Об этом сообщила городская администрация.
"Как сообщил диспетчер новокаховской Государственной пожарно-спасательной части № 4, в результате ракетного удара на стадионе "Энергия" погибло два человека, один с осколочными ранениями доставлен в городскую больницу", — сказано в телеграм-канале.
Обстрел повредил на стадионе трансформаторную подстанцию, произошла утечка трансформаторного масла. Над устранением последствий работает бригада "Херсоноблэнерго". В администрации уточнили, что стадион был впервые обстрелян за всё время боевых действий.
Ранее замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов заявил об усилении защиты Каховской ГЭС, чтобы противостоять провокациям со стороны Киева. Сейчас там находится "сильная группировка войск", уточнил он.
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Wikipedia/Altukhovs