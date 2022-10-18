Путин 19 октября проведёт совещание с постоянными членами Совбеза
Президент России Владимир Путин завтра, 19 октября, проведёт совещание с постоянными членами Совета безопасности, оно пройдёт в режиме видеоконференции. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Ожидается, что в ходе встречи будут рассмотрены вопросы, связанные с нейтрализацией угроз национальной безопасности в миграционной сфере, а также с урегулированием миграционных процессов.
"С докладом выступит заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев", — добавили в пресс-службе.
Лайф напоминает, что прошлое заседание Совета безопасности прошло 10 октября. На нём Путин, в частности, заявил о трёх терактах Киева против Курской АЭС.