Путин 19 октября проведёт совещание с постоянными членами Совбеза

Президент России Владимир Путин завтра, 19 октября, проведёт совещание с постоянными членами Совета безопасности, оно пройдёт в режиме видеоконференции. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Ожидается, что в ходе встречи будут рассмотрены вопросы, связанные с нейтрализацией угроз национальной безопасности в миграционной сфере, а также с урегулированием миграционных процессов.

"С докладом выступит заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев", — добавили в пресс-службе.