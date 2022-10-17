РФ примет стратегические документы для противодействия подрывной работе Запада

В России примут документы стратегического планирования, чтобы противодействовать подрывной работе Запада. Об этом заявил замсекретаря Совбеза РФ Олег Храмов в беседе с "Российской газетой".

"Требуется концентрация усилий на выстраивании всей совокупности системной работы, чему будет способствовать утверждение документов стратегического планирования. К ним, в частности, относятся Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей", — отметил он.

Храмов добавил, что в том числе в РФ создадут проект концепции государственной языковой политики и лингвистической безопасности. Сделано это будет для предотвращения латинизации общества, отметил он. Кроме того, по словам замсекретаря Совбеза, этот документ поможет сохранить цивилизационный подход суверенитета страны. Храмов также назвал ключевым вопросом скорейшее формирование конкурентоспособной информационной и игровой повестки для детской и молодёжной аудитории.

По его мнению, важно усилить организационные меры по защите информационно-культурного пространства РФ, при этом "за "железным занавесом" прятаться незачем", отметил Храмов.