Вооружились банками: Жители Николаева бросились собирать масло, залившее улицы после атаки дронов
Жители Николаева бросились собирать масло, разлившееся по городу после атаки хранилища дронами
Жители Николаева на Украине собирают подсолнечное масло, которое разлилось по городу после ударов российских дронов-камикадзе по хранилищу.
Люди набирают масло на улицах Николаева. Видео © Telegram / Политика страны
По улицам масло буквально течёт рекой. Первый заместитель мэра Николаева Виталий Луков заявил, что для устранения последствий атаки задействовали альпинистов. Несмотря на то что агропредприятие откачивает масло с двух прилегающих улиц и проезжей части, оно растекается по городу.
Сообщается, что ГСЧС выдало специальный порошок, чтобы "гасить" масло, растёкшееся по улице. Часть масла вытекает в реку через ливневый коллектор. С этим борются с помощью плавучих заграждений и засыпают порошком, чтобы загустить масло. Местные власти утверждают, что для полного устранения последствий разлива потребуется несколько дней.
Ранее Лайф сообщал о том, что в Николаевской области российские военные уничтожили ремонтную базу вооружения и техники ВСУ.
Telegram / "Политика страны"