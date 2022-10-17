Вооружились банками: Жители Николаева бросились собирать масло, залившее улицы после атаки дронов

Жители Николаева на Украине собирают подсолнечное масло, которое разлилось по городу после ударов российских дронов-камикадзе по хранилищу.

Люди набирают масло на улицах Николаева. Видео © Telegram / Политика страны

По улицам масло буквально течёт рекой. Первый заместитель мэра Николаева Виталий Луков заявил, что для устранения последствий атаки задействовали альпинистов. Несмотря на то что агропредприятие откачивает масло с двух прилегающих улиц и проезжей части, оно растекается по городу.

Сообщается, что ГСЧС выдало специальный порошок, чтобы "гасить" масло, растёкшееся по улице. Часть масла вытекает в реку через ливневый коллектор. С этим борются с помощью плавучих заграждений и засыпают порошком, чтобы загустить масло. Местные власти утверждают, что для полного устранения последствий разлива потребуется несколько дней.