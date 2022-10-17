Минцифры пообещало помогать военкорам в зоне спецоперации
Министерство цифрового развития России выступает категорически против любых попыток повлиять на деятельность военных корреспондентов и авторов телеграм-каналов, которые освещают события в зоне спецоперации на Украине.
"Уважаемые военные корреспонденты и все, кто честно и открыто любыми способами освещает события СВО! Минцифры категорически против любых попыток повлиять на вашу деятельность. Мы высоко ценим вашу работу и поддерживаем стремление говорить открыто", — говорится в телеграм-канале министерства.
В ведомстве назвали военкоров настоящими профессионалами, которые создают полную картину происходящего в зоне СВО. Министерство также предложило военным журналистам юридическую и информационную поддержку.
Ранее стало известно, что девяти российским военкорам может грозить уголовное преследование. В частности, речь идёт об Игоре Стрелкове, авторе проекта WarGonzo Семёне Пегове, украинском блогере Юрии Подоляке, публицисте и ополченце Максиме Фомине (Владлене Татарском), Сергее Мардане, Игоре Димитриеве, Кристине Потупчик, а также авторах проектов GreyZone и Рыбарь. Поводом для этого послужила критика Минобороны и его решений во время СВО.
ТАСС / Владимир Гердо