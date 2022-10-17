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Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 17 октября 2022, 14:59
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Минцифры пообещало помогать военкорам в зоне спецоперации

Министерство цифрового развития России выступает категорически против любых попыток повлиять на деятельность военных корреспондентов и авторов телеграм-каналов, которые освещают события в зоне спецоперации на Украине.

"Уважаемые военные корреспонденты и все, кто честно и открыто любыми способами освещает события СВО! Минцифры категорически против любых попыток повлиять на вашу деятельность. Мы высоко ценим вашу работу и поддерживаем стремление говорить открыто", — говорится в телеграм-канале министерства.

В ведомстве назвали военкоров настоящими профессионалами, которые создают полную картину происходящего в зоне СВО. Министерство также предложило военным журналистам юридическую и информационную поддержку.

Российский посол осадил журналиста после призыва осудить СВО
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Ранее стало известно, что девяти российским военкорам может грозить уголовное преследование. В частности, речь идёт об Игоре Стрелкове, авторе проекта WarGonzo Семёне Пегове, украинском блогере Юрии Подоляке, публицисте и ополченце Максиме Фомине (Владлене Татарском), Сергее Мардане, Игоре Димитриеве, Кристине Потупчик, а также авторах проектов GreyZone и Рыбарь. Поводом для этого послужила критика Минобороны и его решений во время СВО.

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ТАСС / Владимир Гердо

Наталья Исакова
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