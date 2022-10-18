Политолог Дудчак оценил угрозу отбирать имущество у россиян в Финляндии

Власти Финляндии уже продемонстрировали, что им законы не писаны. Таким мнением поделился политолог Александр Дудчак в беседе с RT, комментируя угрозу отбирать имущество у граждан РФ в этой стране.

"Они и так уже демонстрировали, что законы им не писаны и они их могут менять когда угодно и задним числом. И могут менять правила, установленные ими же", — заявил он, добавив, что от Хельсинки можно "ждать чего угодно".

Дудчак также отметил, что нет повода сомневаться в том, что Хельсинки могут придумать любые методы, которые России ещё недавно казались просто невозможными.