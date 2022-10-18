С Валерия Ничушкина сняли все обвинения в нарушении антидопинговых правил
IIHF оправдала Ничушкина по делу о нарушении антидопинговых правил
Международная федерация хоккея (IIHF) сняла все обвинения в нарушении антидопинговых правил с нападающего "Колорадо" Валерия Ничушкина. Об этом сообщает Федерация хоккея России (ФХР).
"Международная федерация хоккея не будет инициировать дисквалификацию Валерия Ничушкина за нарушение антидопинговых правил. Это стало возможным после результатов дополнительных исследований Швейцарской лаборатории допинговых анализов", — сказано в записи.
IIHF уведомила игрока, что все обвинения с него сняты. ФХР будет рада видеть хоккеиста в составе национальной сборной после возвращения команды на международную арену.
Напомним: минувшим летом Валерий Ничушкин подписал новый контракт с "Колорадо" на 49 миллионов долларов. В первые три года соглашения будет невозможно обменять хоккеиста без его согласия, а в последующие годы он сам будет составлять список клубов, где хотел бы оказаться.
Сайт "Колорадо Эвеланш"