С Валерия Ничушкина сняли все обвинения в нарушении антидопинговых правил

Международная федерация хоккея (IIHF) сняла все обвинения в нарушении антидопинговых правил с нападающего "Колорадо" Валерия Ничушкина. Об этом сообщает Федерация хоккея России (ФХР).

"Международная федерация хоккея не будет инициировать дисквалификацию Валерия Ничушкина за нарушение антидопинговых правил. Это стало возможным после результатов дополнительных исследований Швейцарской лаборатории допинговых анализов", — сказано в записи.

IIHF уведомила игрока, что все обвинения с него сняты. ФХР будет рада видеть хоккеиста в составе национальной сборной после возвращения команды на международную арену.