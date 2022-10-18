Врач предупредила, что белые полоски на ногтях могут сигнализировать о туберкулёзе
Дерматовенеролог Соколова объяснила, о каких болезнях говорит состояние ногтей
Изменения ногтевой пластины могут сигнализировать о желудочно-кишечных заболеваниях, туберкулёзе, герпесе, пневмонии и других серьёзных патологиях, предупредила врач-дерматовенеролог и косметолог АО "Медицина" Юлия Соколова. К примеру, белые полоски могут появиться на ногтях из-за особенностей питания, в частности из-за нехватки белков, жиров, витаминов или переедания жирной пищи.
"Узкие белые линии на ногтях сигнализируют о более серьёзных недугах: проказе, туберкулёзе, герпесе, пневмонии, почечной и сердечной недостаточности. Кровоподтёки под ногтями являются симптомом псориаза, ревматизма сердечной мышцы", — приводит "Газета.ru" слова эксперта.
Отслоения на ногтях могут провоцировать грибковые заболевания, а волнистые линии часто наблюдаются после травм, ожогов или ошибок, которые может допустить маникюрный мастер, отметила врач. Также ногтевая пластина может стать ребристой из-за воздействия бытовой химии. Соколова подчеркнула, что здоровый вид ногтей характеризуется их розовым оттенком, к тому же не должно быть отслоений или утолщений. Наносить гель-лаки без перерыва также не рекомендуется, резюмировала медик.
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