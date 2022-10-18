Хуснуллин: Повреждённые пролёты Крымского моста демонтируют до конца декабря

Пролёты Крымского моста, которые оказались повреждены в результате теракта, демонтируют до конца декабря. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"До конца декабря мы планируем демонтировать полностью два пролёта, которые были взорваны. Два пролёта, которые повреждены, — их тоже демонтируем", — сказал он во время выступления в Госдуме.