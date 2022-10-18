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18 октября, 12:52

Хуснуллин: Повреждённые пролёты Крымского моста демонтируют до конца декабря

Пролёты Крымского моста, которые оказались повреждены в результате теракта, демонтируют до конца декабря. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"До конца декабря мы планируем демонтировать полностью два пролёта, которые были взорваны. Два пролёта, которые повреждены, — их тоже демонтируем", — сказал он во время выступления в Госдуме.

Хуснуллин отметил, что на данный момент заказан металл, работают три металлургических завода, первые конструкции уже направляются в сторону Крымского моста в сопровождении ГАИ. Работы идут в круглосуточном режиме, несмотря на погоду.

Песков: Делать заявления по теракту на Крымском мосту по имеющимся данным рано

Песков: Делать заявления по теракту на Крымском мосту по имеющимся данным рано

Напомним, 8 октября на Крымском мосту произошёл подрыв грузовика, из-за чего были разрушены два пролёта дорожного полотна. Российский лидер Владимир Путин заявил, что авторами, исполнителями и заказчиками теракта являются спецслужбы Украины. Следствие установило 12 причастных к инциденту. Сперва под арест были взяты пятеро из них, затем в СИЗО поместили ещё троих. Тем временем по мосту началось движение автобусов. Кроме того, пассажиры могут передвигаться на легковом транспорте, пригородных поездах и поездах дальнего следования.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Варвара Романова

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