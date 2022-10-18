Зеленский выпустит книгу со своими речами

В начале декабря 2022 года в свет выйдет книга выступлений украинского президента Владимира Зеленского. Сборник получил название "Послание с Украины", сообщает издательский дом Penguin Random House.

"Эта книга рассказывает историю Украины словами её президента", — сказано в описании.

В книгу войдут выступления Зеленского с 2019 по 2022 годы. В издательстве уточнили, что высказывания для публикации украинский лидер выбирал сам. Ожидается, что сборник будет доступен для покупки с 6 декабря. Он будет стоить 16 долларов. Также в продаже появятся его электронная и аудиоверсии.