Лайф снял с дрона пострадавшую при крушении Су-34 многоэтажку в Ейске

Лайф снял с высоты птичьего полёта последствия падения самолёта Су-34 около девятиэтажки в Ейске. На кадрах виден обугленный фасад дома, выбитые окна и разрушенные балконы.

О масштабах разрушений внутри здания судить сложно. Но, по информации МЧС, площадь возгорания в доме на Коммунистической улице составила две тысячи квадратных метров. В результате произошедшего, согласно последним данным, погибло 14 человек. Остатки самолёта до сих пор продолжают вывозить с места крушения.