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18 октября, 13:00

Лайф снял с дрона пострадавшую при крушении Су-34 многоэтажку в Ейске

Пострадавшую в результате крушения Су-34 многоэтажку в Ейске сняли с дрона

Лайф снял с высоты птичьего полёта последствия падения самолёта Су-34 около девятиэтажки в Ейске. На кадрах виден обугленный фасад дома, выбитые окна и разрушенные балконы.

Лайф снял с дрона пострадавшую при крушении Су-34 многоэтажку в Ейске. Видео © LIFE

О масштабах разрушений внутри здания судить сложно. Но, по информации МЧС, площадь возгорания в доме на Коммунистической улице составила две тысячи квадратных метров. В результате произошедшего, согласно последним данным, погибло 14 человек. Остатки самолёта до сих пор продолжают вывозить с места крушения.

Опубликовано видео изнутри разрушенного после катастрофы Су-34 дома в Ейске

Опубликовано видео изнутри разрушенного после катастрофы Су-34 дома в Ейске

Напомним, 17 октября около 18:00 мск военный самолёт Су-34 упал между жилым домом и магазином в Ейске. Лётчикам удалось катапультироваться. После падения истребитель-бомбардировщик загорелся, огонь перекинулся на девятиэтажный дом. В результате обгорело более 70 квартир. Следствие считает одной из версий трагедии техническую неисправность самолёта. Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования семьям погибших.

Обложка ©

Кадр из видео LIFE

Наталья Исакова

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