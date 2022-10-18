VK запускает обучающую онлайн-платформу для бизнеса

Команда VK запустила обучающую онлайн-платформу для бизнеса. Единая база знаний от экспертов компании поможет быстро освоить простые инструменты для запуска и продвижения в соцсетях, партнёрской сети и ресурсах VK. Материалы будут полезны предпринимателям, владельцами сообществ, интернет-маркетологам, SMM-менеджерам и другим специалистам.

"Платформа построена на коротких материалах, для изучения которых не придётся тратить много времени. Среди экспертов — команда VK и опытные специалисты. Обучение бесплатное и максимально гибкое: проходить курсы и читать статьи можно в собственном ритме и в свободном порядке", — говорится в поступившем в редакцию Лайфа пресс-релизе.

В основе платформы — обратная связь от предпринимателей, которую получил общественный совет VK по поддержке малого и среднего бизнеса. Первый пилот — курс для новичков "Как вести бизнес "ВКонтакте"— стартовал в августе этого года, и за два месяца его уже прошли более 300 тысяч пользователей. Команда VK продолжит развивать платформу, дополнять и обновлять обучающие материалы, а в будущем пользователи смогут дополнительно пройти сертификацию, чтобы подтвердить свой опыт в работе с инструментами VK.

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