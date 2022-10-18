Эксперт назвал YouTube насквозь политизированной платформой и призвал блогеров покидать её
Эксперт Зыков: YouTube насквозь политизирован и давно не является бизнес-проектом
Блокировка канала Совета Федерации на YouTube соответствует политике компании последних месяцев, эта платформа уже насквозь политизирована и давно не является бизнес-проектом. Об этом Лайфу заявил директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.
"Новость вообще не удивляет, это в духе политики YouTube последних месяцев. Понятно, что всё, что они делают, — это часть информационной войны", — уверен эксперт.
После блокировки российских СМИ, за которой не последовало блокировки самой платформы, на видеохостинге поняли свою безнаказанность и продолжили планомерно удалять всех тех, кто пытается транслировать альтернативную западной точку зрения, обратил внимание Зыков. Он уверен, что компания Google насквозь политизирована и эти действия не про бизнес, а про политику.
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"Мы, конечно, рекомендуем всем блогерам не дожидаться блокировок своих каналов, потому что, как мы видим, раз они блокируют в YouTube крупнейшие СМИ, то могут заблокировать любого блогера — и, в принципе, им за это ничего не будет. Поэтому надо, не дожидаясь худшего, делать свои дубли и переводить аудиторию на российские платформы", — призвал эксперт.
Напомним, ранее сегодня Google заблокировал аккаунты Совета Федерации на YouTube, вся информация удалена без возможности восстановления. Верхняя палата парламента присутствовала на видеохостинге более восьми лет, на каналах было свыше 200 тысяч подписчиков и 20 тысяч видео. Как отметил позже сенатор Андрей Клишас, это решение не приведёт к блокировке площадки.
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