Эксперт назвал YouTube насквозь политизированной платформой и призвал блогеров покидать её

Блокировка канала Совета Федерации на YouTube соответствует политике компании последних месяцев, эта платформа уже насквозь политизирована и давно не является бизнес-проектом. Об этом Лайфу заявил директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.

"Новость вообще не удивляет, это в духе политики YouTube последних месяцев. Понятно, что всё, что они делают, — это часть информационной войны", — уверен эксперт.

После блокировки российских СМИ, за которой не последовало блокировки самой платформы, на видеохостинге поняли свою безнаказанность и продолжили планомерно удалять всех тех, кто пытается транслировать альтернативную западной точку зрения, обратил внимание Зыков. Он уверен, что компания Google насквозь политизирована и эти действия не про бизнес, а про политику.

"Мы, конечно, рекомендуем всем блогерам не дожидаться блокировок своих каналов, потому что, как мы видим, раз они блокируют в YouTube крупнейшие СМИ, то могут заблокировать любого блогера — и, в принципе, им за это ничего не будет. Поэтому надо, не дожидаясь худшего, делать свои дубли и переводить аудиторию на российские платформы", — призвал эксперт.