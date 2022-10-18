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18 октября, 13:29

Украинцам предложили покупать дрова в интернет-магазине

Правительство Украины запустило сервис по онлайн-продаже дров

На Украине начал работу интернет-магазин по продаже дров под названием "ДроваЕсть". Об этом сообщили в правительстве страны.

"На Украине заработал государственный интернет-магазин дров для населения. Лесхозы уже принимают онлайн-заказы от украинцев", — сказано в записи кабмина.

Каждый может заказать себе дрова с доставкой на дом, однако на одного человека установлен лимит в 15 кубометров на отопительный сезон. Пользователям нужно лишь указать адрес доставки, а система автоматически выберет ближайший лесхоз. Стоимость древесины начинается от 1107 рублей за кубометр мягколиственной породы и доходит до 3406 рублей за дуб. На сегодняшний день уже реализовано почти 2,5 миллиона кубометров древесины, до конца года Гослесагентство планирует реализовать ещё 1,1 миллиона кубометров.

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Напомним: Россия с 10 октября наносит массированные ракетные удары по военной и энергетической инфраструктуре Украины. В первый день несколько крупных городов остались без света и воды. Удары продолжались и сегодня, 18 октября. Советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович заявил, что Россия нашла ключик к силам противовоздушной обороны Украины.

Обложка ©

Unsplash

Артур Лапсаков
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