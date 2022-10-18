Украинцам предложили покупать дрова в интернет-магазине

Каждый может заказать себе дрова с доставкой на дом, однако на одного человека установлен лимит в 15 кубометров на отопительный сезон. Пользователям нужно лишь указать адрес доставки, а система автоматически выберет ближайший лесхоз. Стоимость древесины начинается от 1107 рублей за кубометр мягколиственной породы и доходит до 3406 рублей за дуб. На сегодняшний день уже реализовано почти 2,5 миллиона кубометров древесины, до конца года Гослесагентство планирует реализовать ещё 1,1 миллиона кубометров.