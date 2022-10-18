Повреждённый дом в Ейске восстановят за пять месяцев

Повреждённый в результате падения самолёта Су-34 дом в Ейске будет восстановлен. Об этом заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Как он уточнил в эфире телеканала "Россия 24", работавшие строительные эксперты пришли к выводу, что дом подлежит восстановлению.

"По предварительным оценкам, дом может быть восстановлен, угрозы его обрушения нет", — отметил Кондратьев.