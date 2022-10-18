Повреждённый дом в Ейске восстановят за пять месяцев
Губернатор Краснодарского края: Повреждённый от авиакрушения дом в Ейске восстановят
Последствия падения самолёта во дворе дома. Обложка © Telegram-канал Вениамина Кондратьева
Повреждённый в результате падения самолёта Су-34 дом в Ейске будет восстановлен. Об этом заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Как он уточнил в эфире телеканала "Россия 24", работавшие строительные эксперты пришли к выводу, что дом подлежит восстановлению.
"По предварительным оценкам, дом может быть восстановлен, угрозы его обрушения нет", — отметил Кондратьев.
На работы потребуется около пяти месяцев, добавил он, они начнутся, как будет готово заключение экспертов. Всё это время жильцы трёх пострадавших подъездов могут оставаться в пунктах временного размещения.
Напомним: 17 октября около 18:00 мск военный самолёт Су-34 упал между жилым домом и магазином в Ейске. Лётчикам удалось катапультироваться. После падения истребитель-бомбардировщик загорелся, огонь перекинулся на девятиэтажный дом. В результате погибли 14 человек, обгорело более 70 квартир. Следствие считает одной из версий трагедии техническую неисправность самолёта. Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования семьям погибших.