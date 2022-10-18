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18 октября, 13:37

Повреждённый дом в Ейске восстановят за пять месяцев

Губернатор Краснодарского края: Повреждённый от авиакрушения дом в Ейске восстановят

<p>Последствия падения самолёта во дворе дома. Обложка © Telegram-канал <a href="https://t.me/kondratyevvi/4755?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Вениамина Кондратьева</a></p>

Последствия падения самолёта во дворе дома. Обложка © Telegram-канал Вениамина Кондратьева

Повреждённый в результате падения самолёта Су-34 дом в Ейске будет восстановлен. Об этом заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Как он уточнил в эфире телеканала "Россия 24", работавшие строительные эксперты пришли к выводу, что дом подлежит восстановлению.

"По предварительным оценкам, дом может быть восстановлен, угрозы его обрушения нет", — отметил Кондратьев.

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На работы потребуется около пяти месяцев, добавил он, они начнутся, как будет готово заключение экспертов. Всё это время жильцы трёх пострадавших подъездов могут оставаться в пунктах временного размещения.

Напомним: 17 октября около 18:00 мск военный самолёт Су-34 упал между жилым домом и магазином в Ейске. Лётчикам удалось катапультироваться. После падения истребитель-бомбардировщик загорелся, огонь перекинулся на девятиэтажный дом. В результате погибли 14 человек, обгорело более 70 квартир. Следствие считает одной из версий трагедии техническую неисправность самолёта. Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования семьям погибших.

Опубликовано видео изнутри разрушенного после катастрофы Су-34 дома в Ейске

Опубликовано видео изнутри разрушенного после катастрофы Су-34 дома в Ейске

Артур Лапсаков

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