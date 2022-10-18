Жильцам уцелевших подъездов дома в Ейске разрешат вернуться в квартиры с 18:00
Последствия падения самолёта Су-34 во дворе дома в Ейске. Обложка © Телеграм-канал Вениамина Кондратьева
Жильцы подъездов дома в Ейске, не пострадавших в результате падения самолёта Су-34, после 18:00 могут вернуться в квартиры. Об этом сообщил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
"Жильцы непострадавших подъездов сегодня с 18:00 смогут вернуться в свои квартиры... Это жильцы первого, пятого, шестого, седьмого, восьмого, девятого и десятого подъездов. Ситуация по второму, третьему и четвёртому подъездам будет известна завтра к вечеру. Это как раз та часть дома, где произошло соприкосновение самолёта", — сказал губернатор в эфире телеканала "Россия 24".
Жильцы пострадавших квартир смогут находиться в пунктах временного размещения столько, сколько необходимо.
Как рассказывал Лайф, 17 октября около 18:00 мск военный самолёт Су-34 упал между жилым домом и магазином в Ейске. Лётчикам удалось катапультироваться. По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность. После падения истребитель-бомбардировщик загорелся, огонь перекинулся на девятиэтажный дом. В результате, по последним данным, погибло 14 человек, обгорело более 70 квартир. Одна из версий трагедии — техническая неисправность самолёта.