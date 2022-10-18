Жильцам уцелевших подъездов дома в Ейске разрешат вернуться в квартиры с 18:00

Жильцы подъездов дома в Ейске, не пострадавших в результате падения самолёта Су-34, после 18:00 могут вернуться в квартиры. Об этом сообщил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Жильцы непострадавших подъездов сегодня с 18:00 смогут вернуться в свои квартиры... Это жильцы первого, пятого, шестого, седьмого, восьмого, девятого и десятого подъездов. Ситуация по второму, третьему и четвёртому подъездам будет известна завтра к вечеру. Это как раз та часть дома, где произошло соприкосновение самолёта", — сказал губернатор в эфире телеканала "Россия 24".