Дети и племянники Кадырова посетили зону СВО в Донбассе

Дети главы Чечни Рамзана Кадырова посетили секторы несения службы чеченских бойцов в районах специальной военной операции в Донбассе.

Дети Кадырова посетили зону СВО. Видео © Telegram / Kadyrov_95

"Внуки первого президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова вместе с моими дорогими племянниками и братьями посетили секторы несения службы чеченских бойцов в районах СВО Донбасса. Чеченскую делегацию возглавляет министр культуры ЧР Айшат Кадырова. Вместе с Ахматом, Эли и Адамом они пообщались с бойцами под командованием отважного и бесстрашного воина Вахи Геремеева. Его отряд задействован в охране важных объектов Мариуполя", — написал Кадыров в телеграм-канале.

Он добавил, что некоторые участники делегации обратились к бойцам с вдохновляющими речами. Кроме того, начальник УМВД России по городу Грозному Дени Айдамиров ознакомился с условиями размещения личного состава.

"Внуки Ахмата-Хаджи Кадырова выразили искреннюю благодарность бойцам за мужество и смелость, преданность пути нашего первого президента, добросовестное выполнение приказов Верховного главнокомандующего Владимира Путина", — отметил глава Чечни.