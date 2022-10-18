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Опубликовано 18 октября 2022, 13:44

Дети и племянники Кадырова посетили зону СВО в Донбассе

Глава Чечни Кадыров рассказал, что его дети посетили зону спецоперации в Донбассе

Дети главы Чечни Рамзана Кадырова посетили секторы несения службы чеченских бойцов в районах специальной военной операции в Донбассе.

Дети Кадырова посетили зону СВО. Видео © Telegram / Kadyrov_95

"Внуки первого президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова вместе с моими дорогими племянниками и братьями посетили секторы несения службы чеченских бойцов в районах СВО Донбасса. Чеченскую делегацию возглавляет министр культуры ЧР Айшат Кадырова. Вместе с Ахматом, Эли и Адамом они пообщались с бойцами под командованием отважного и бесстрашного воина Вахи Геремеева. Его отряд задействован в охране важных объектов Мариуполя", — написал Кадыров в телеграм-канале.

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Он добавил, что некоторые участники делегации обратились к бойцам с вдохновляющими речами. Кроме того, начальник УМВД России по городу Грозному Дени Айдамиров ознакомился с условиями размещения личного состава.

"Внуки Ахмата-Хаджи Кадырова выразили искреннюю благодарность бойцам за мужество и смелость, преданность пути нашего первого президента, добросовестное выполнение приказов Верховного главнокомандующего Владимира Путина", — отметил глава Чечни.

Ранее Лайф рассказывал о том, что глава Чечни Рамзан Кадыров в своём телеграм-канале показал работу бойцов роты ОМОН "Ахмат-Грозный", которые обстреливают из систем РСЗО позиции украинских военных.

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Telegram / Kadyrov_95

Илья Суриков
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