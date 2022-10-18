Обама призвал указать Киеву на границы дозволенного
Экс-президент США Обама указал на необходимость определить рамки поддержки Киева
США следует определить границы финансирования и поддержки Украины, чтобы избежать открытого противостояния с Россией. Такое мнение высказал бывший американский лидер Барак Обама в интервью Pod Save America.
"Мы должны честно сказать Украине, что мы можем сделать, а что нет. США, НАТО и остальные должны самостоятельно определить линии, исходя из расчёта, что конфликт России и Украины может перерасти в эскалацию между Россией, США и НАТО", — сказал он.
Обама отметил, что Вашингтон вместе с союзниками должен задуматься, какое оружие поставлять Киеву и как именно происходит поддержка. При этом сам бывший президент США отказался решать, где должна быть проведена эта линия.
Ранее Лайф рассказывал, что США увидели на Украине ящик Пандоры. Американский госсекретарь Энтони Блинкен также в очередной раз заявил, что должна соблюдаться территориальная целостность стран.
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