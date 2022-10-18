Обама призвал указать Киеву на границы дозволенного

США следует определить границы финансирования и поддержки Украины, чтобы избежать открытого противостояния с Россией. Такое мнение высказал бывший американский лидер Барак Обама в интервью Pod Save America.

"Мы должны честно сказать Украине, что мы можем сделать, а что нет. США, НАТО и остальные должны самостоятельно определить линии, исходя из расчёта, что конфликт России и Украины может перерасти в эскалацию между Россией, США и НАТО", — сказал он.

Обама отметил, что Вашингтон вместе с союзниками должен задуматься, какое оружие поставлять Киеву и как именно происходит поддержка. При этом сам бывший президент США отказался решать, где должна быть проведена эта линия.