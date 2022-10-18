Гонсало Игуаин не смог сдержать слёз после завершения последнего матча в карьере

Аргентинский нападающий Гонсало Игуаин провёл последний матч в карьере и не смог сдержать слёз после финального свистка. Его "Интер Майами" проиграл в первом раунде плей-офф "Нью-Йорк Сити" со счётом 0:3 и завершил борьбу.

Игуаин не смог сдержать слёз после завершения последнего матча в карьере. Видео © Twitter / Major League Soccer

Сразу после финального свистка футболист опустился на газон и расплакался. Его пришлось успокаивать партнёрам по команде и соперникам.

"Мечте пришёл конец. Теперь начинается другая жизнь. То, что я любил, закончилось. Это была половина моей жизни, 17 лет, образы всей моей карьеры пришли мне в голову. Я ухожу очень гордо, зная, что я отдавал футболу всего себя до сегодняшнего дня", — сказал футболист журналистам.

За карьеру Игуаин также выступал в клубах "Ривер Плейт", "Реал Мадрид", "Наполи", "Ювентус", "Милан" и "Челси". Он по три раза побеждал в чемпионатах Испании и Италии, также на его счету несколько побед в национальных кубках. Вместе с лондонским "Челси" он выиграл Лигу Европы. В составе сборной Аргентины форвард отыграл 75 матчей, в которых забил 31 мяч. На его счету серебряные медали чемпионата мира и дважды Кубка Америки.