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Опубликовано 19 октября 2022, 11:14

Войска России разбили две бригады ВСУ под Харьковом, ликвидированы десятки бойцов

ВС РФ ликвидировали свыше 40 бойцов 14-й и 92-й бригад ВСУ на Купянском направлении

Российские войска нанесли удар по местам дислокации двух бригад ВСУ на Купянском направлении, в результате уничтожено более 40 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и три пикапа. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Купянском направлении российскими войсками нанесено огневое поражение подразделениям 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ, а также иностранных наёмников, в районах населённых пунктов Петропавловка, Песчаное и Берестовое Харьковской области", — уточнил он.

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Также сообщалось, что российские военные пресекли очередную попытку ВСУ форсировать в тёмное время суток реку Жеребец на Краснолиманском направлении. В результате в этом районе были уничтожены три боевые бронированные машины, два автомобиля и более 30 украинских военнослужащих.

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ТАСС / Гердо Владимир

Татьяна Миссуми
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