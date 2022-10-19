Войска России разбили две бригады ВСУ под Харьковом, ликвидированы десятки бойцов

Российские войска нанесли удар по местам дислокации двух бригад ВСУ на Купянском направлении, в результате уничтожено более 40 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и три пикапа. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Купянском направлении российскими войсками нанесено огневое поражение подразделениям 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ, а также иностранных наёмников, в районах населённых пунктов Петропавловка, Песчаное и Берестовое Харьковской области", — уточнил он.