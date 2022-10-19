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Опубликовано 19 октября 2022, 11:13

ВСУ выпустили 13 снарядов за сутки по Энергодару и территории, прилегающей к Запорожской АЭС

Украинская артиллерия выпустила по северной окраине Энергодара 13 снарядов за сутки. Об этом проинформировал журналистов на брифинге в среду официальный представитель российского Минобороны Игорь Конашенков. По его словам, под обстрелом оказалась территория, прилегающая к Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

"Кроме того, в течение суток артиллерией ВСУ было выпущено 13 снарядов по северной окраине города Энергодара и территории, прилегающей к атомной станции", — добавил он.

По словам Конашенкова, удары наносились из района Марганца Днепропетровской области, которая находится под контролем Киева. Огневые средства противника были подавлены ответным огнём.

"Жертв и разрушений на станции нет. Радиационная обстановка в норме", — добавили в Минобороны.

Энергодар полностью обесточен из-за ракетного удара ВСУ по подстанции "Луч"
Энергодар полностью обесточен из-за ракетного удара ВСУ по подстанции "Луч"

Ранее сообщалось, что ВСУ не менее чем на 30 катерах попытались высадить десант в городе Энергодаре для захвата Запорожской АЭС. Вместе с тем стало известно, что Киев сменил план по захвату атомной станции и выбрал новое место для форсирования Днепра. По словам председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова, украинские военные сосредоточили силы для операции в районе сёл Золотая Балка и Осокоровка в Херсонской области, а также посёлка Покровское в Днепропетровской области.

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ТАСС / Shutterstock

Алексей Берковиц
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