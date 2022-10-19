В Киеве случайно раскрыли пранкерам тайну о праве вето США на все военные операции ВСУ

Председатель Ассоциации оборонных предприятий Украины Сергей Пашинский заявил, что Вашингтон обладает правом вето на все военные операции Киева. Об этом он рассказал пранкерам Владимиру Кузнецову (Вовану) и Алексею Столярову (Лексусу), думая, что беседует с экс-послом США в России Майклом Макфолом. Новый выпуск "Шоу ВиЛ" уже появился на Rutube.

"Мы готовим несколько операций. Моя позиция следующая, что мы должны и обязаны наших американских партнёров ставить в известность. И те операции, которые, например, веду я, у меня есть возможность самому вести операции, я через свои каналы информирую ЦРУ о своих намерениях. Потому что я прекрасно понимаю, что США тоже несут ответственность и имеют право вето на все наши операции", — сказал Пашинский.

Также лже-Макфол и его собеседник с Украины обсудили возможную диверсию в отношении Крымского моста (запись разговора была сделана до взрыва на объекте 8 октября 2022 года. — Прим. Лайфа). Последний заверил, что "ситуация может двигаться", как только Киев получит сигнал, что "США одобряют подрыв Крымского моста".

"Мы не хотим брать на себя такую ответственность. А господин Зеленский — не знаю, не хочу даже знать эту ситуацию. Крымский мост — это важная артерия, но, с другой стороны, я думаю, что вы Путина знаете лучше, чем я. Кто может проанализировать действия Путина в случае подрыва Крымского моста? Кто?" — добавил Пашинский.