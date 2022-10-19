Силы ВСУ потеряли более 90 военных при попытке захвата Запорожской АЭС

Минобороны РФ подтвердило, что сегодня в четыре утра ВСУ предприняли очередную попытку высадки десанта на левый берег Каховского водохранилища и захвата территории Запорожской АЭС, однако украинский десант благодаря активным действиям ВС РФ был уничтожен. Об этом сообщил официальный представитель российского ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Для десанта было задействовано 37 лодок и катеров с военнослужащими ВСУ, в том числе 12 тяжёлого и 25 лёгкого типа. В результате активных действий российских войск, охранявших внешний периметр Запорожской атомной станции, десант противника уничтожен", — отметил он.

По данным МО РФ, потери украинской стороны составили более 90 военнослужащих и 14 лодок, а оставшийся десант артиллерийским огнём был рассеян в акватории Каховского водохранилища. Жертв и разрушений на станции нет, радиационная обстановка в норме.