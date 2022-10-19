Политолог назвал два важнейших момента первого интервью командующего СВО Суровикина
Эксперт Мартынов назвал два важнейших момента первого интервью Суровикина
Выступление командующего Объединённой группировкой войск в районе проведения спецоперации на Украине генерала армии Сергея Суровикина — это первое яркое выступление со стороны военных с начала боевых действий. Об этом Лайфу сказал директор Института новейших государств Алексей Мартынов.
Политолог заметил в словах Суровикина два принципиальных подхода России к ведению СВО. Во-первых, генерал подчеркнул, что для него крайне важны жизни его солдат и мирных граждан. Он производит впечатление военачальника, который выполнит поставленную задачу всеми возможными средствами, уверен Мартынов.
Во-вторых, Суровикин напомнил, что в рамках СВО Россия не воюет с украинцами. Противником генерал обозначил ВСУ, которые выполняют преступные приказы сегодняшних правителей Незалежной, отметил аналитик. Именно нацистский режим является сегодня противоборствующей стороной.
"И если русский солдат воюет сейчас на территории Украины, то воюет он с неонацистами. Это такая важная мотивационная часть. Это [интервью Суровикина], наверное, такой первый честный разговор со всем обществом, со всем миром по этому поводу, если не считать выступление президента", — добавил собеседник Лайфа.
Напомним, 8 октября Суровикин был назначен командующим Объединённой группировкой войск ВС РФ в зоне спецоперации на Украине. А 18 октября он дал интервью, где подробно рассказал о положении дел на фронте. Генерал назвал обстановку напряжённой, особенно, по его словам, сложилась непростая ситуация на Херсонском направлении. Суровикин не исключил "принятия непростых решений". При этом он отметил, что Российская армия методично "перемалывает противника".
ТАСС / Михаил Метцель