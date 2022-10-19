Политолог назвал два важнейших момента первого интервью командующего СВО Суровикина

Выступление командующего Объединённой группировкой войск в районе проведения спецоперации на Украине генерала армии Сергея Суровикина — это первое яркое выступление со стороны военных с начала боевых действий. Об этом Лайфу сказал директор Института новейших государств Алексей Мартынов.

Политолог заметил в словах Суровикина два принципиальных подхода России к ведению СВО. Во-первых, генерал подчеркнул, что для него крайне важны жизни его солдат и мирных граждан. Он производит впечатление военачальника, который выполнит поставленную задачу всеми возможными средствами, уверен Мартынов.

Во-вторых, Суровикин напомнил, что в рамках СВО Россия не воюет с украинцами. Противником генерал обозначил ВСУ, которые выполняют преступные приказы сегодняшних правителей Незалежной, отметил аналитик. Именно нацистский режим является сегодня противоборствующей стороной.