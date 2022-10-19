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19 октября, 10:26

Колокольцев рассказал об украинском следе в большинстве киберпреступлений на территории РФ

Глава МВД Колокольцев: Большинство киберпреступлений в РФ совершаются с территории Украины

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев рассказал об иностранном следе в большинстве киберпреступлений, совершаемых в России. По его словам, чаще всего преступники осуществляют деятельность с территории Украины.

"Значительные усилия сосредоточены на предупреждении киберхищений, в основном они совершаются из зарубежных кол-центров, преимущественно на территории Украины", заявил Колокольцев во время правительственного часа в Госдуме.

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Ранее Колокольцев также заявлял о переводе сотрудников МВД в некоторых районах на усиленный режим несения службы. Особенно это касается приграничных с Украиной территорий.

Обложка ©

Unsplash.com

Матвей Шандрыголов

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