Колокольцев рассказал об украинском следе в большинстве киберпреступлений на территории РФ

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев рассказал об иностранном следе в большинстве киберпреступлений, совершаемых в России. По его словам, чаще всего преступники осуществляют деятельность с территории Украины.

"Значительные усилия сосредоточены на предупреждении киберхищений, в основном они совершаются из зарубежных кол-центров, преимущественно на территории Украины", — заявил Колокольцев во время правительственного часа в Госдуме.