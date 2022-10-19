Свыше ста уголовных дел возбуждено в России за дискредитацию армии

Более ста уголовных дел возбуждено в России по статье 280.3 Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за дискредитацию вооружённых сил страны. Об этом сообщил в среду глава МВД Владимир Колокольцев, выступая на правительственном часе в Госдуме.

"За дискредитацию вооружённых сил и недостоверность сведений об их использовании пресечено четыре с половиной тысячи административных правонарушений. По нашим материалам возбуждено свыше 100 уголовных дел", — проинформировал он.

Ранее на этой неделе на уехавшего в США актёра из "Девятой роты" Артура Смольянинова составили протокол о дискредитации ВС РФ. Ему грозит штраф до 50 тысяч рублей. Кроме того, певицу из 90-х Наталью Ветлицкую потребовали признать иноагентом из-за дискредитации российской армии. Бывшая звезда сейчас проживает в Испании и в своих соцсетях регулярно размещает посты, в которых открыто выражает недовольство решениями, принимаемыми Москвой и президентом Владимиром Путиным в отношении спецоперации на Украине.