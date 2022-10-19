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19 октября, 08:06

В МВД назвали фейком новости о задержании уклонистов с помощью системы камер "Поток"

В МВД назвали фейком информацию о том, что автомобили уклонистов от частичной мобилизации в Москве ищут с помощью программно-аппаратного комплекса "Поток". Об этом пишет портал Autonews.ru.

"Информация о фиксации программно-аппаратным комплексом "Поток" государственных регистрационных знаков автомашин граждан, уклоняющихся от частичной мобилизации, является фейковой и не соответствует действительности", — сообщили в ведомстве.

От умных камер до гаишников: Как ищут уклонистов от армии

От умных камер до гаишников: Как ищут уклонистов от армии

Ранее Лайф писал, что в Москве для поиска уклонистов задействована система "Поток", распознающая лица на общественном транспорте. Уточнялось, что сотрудники ГИБДД задержали несколько человек в Центральном, Северном и Северо-Западном административных округах столицы. Уклонистов доставили в военные комиссариаты. Там на них составили необходимые документы, а домой задержанных уже не отпустили: они отправились на военные сборы.

Обложка ©

ТАСС / Михаил Почуев

Николь Вербер

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