Русофобку Бербок призвали отправить на украинский фронт
Читатели FAZ призвали отправить Анналену Бербок на фронт, если она не прекратит подливать масло в огонь
Министра иностранных дел Германии Анналену Бербок снова раскритиковали за призыв выстраивать европейскую безопасность "не с Россией, а от неё самой". Об этом сообщает РИА "Новости", ознакомившись с реакцией читателей немецкого издания FAZ на очередной русофобский выпад политика. В комментариях немцы попросили фрау Бербок "прекратить подливать масло в огонь", в противном случае её грозятся сослать на фронт.
"Мирные переговоры во время военных действий никогда нельзя исключать. Тот, кто это делает, да ещё и с таким рвением, как Бербок, только подливает масло в огонь", — отметил один из читателей FAZ.
"Такого идиотизма у нас ещё не было. Заявления Бербок говорят о том, что она не знает природы войны. Может, ей самой пойти поучаствовать в боевых действиях, чтобы осознать нелепость всех её высказываний?" — вторит другой комментатор.
"Нет времени для наивности = нет времени для Бербок. Пусть сама идёт воевать", — пишет третий.
Напомним, что в конце сентября Бербок назвали "ребёнком на посту" из-за отказа от встречи с Лавровым. Один из пользователей Die Welt счёл абсурдом, что немецкий "министр иностранных дел отвергает дипломатию, особенно когда ей становится трудно и когда приходится сидеть напротив высокопоставленного дипломата, который знает свою работу очень хорошо".
Shutterstock