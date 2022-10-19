Русофобку Бербок призвали отправить на украинский фронт

Министра иностранных дел Германии Анналену Бербок снова раскритиковали за призыв выстраивать европейскую безопасность "не с Россией, а от неё самой". Об этом сообщает РИА "Новости", ознакомившись с реакцией читателей немецкого издания FAZ на очередной русофобский выпад политика. В комментариях немцы попросили фрау Бербок "прекратить подливать масло в огонь", в противном случае её грозятся сослать на фронт.

"Мирные переговоры во время военных действий никогда нельзя исключать. Тот, кто это делает, да ещё и с таким рвением, как Бербок, только подливает масло в огонь", — отметил один из читателей FAZ.

"Такого идиотизма у нас ещё не было. Заявления Бербок говорят о том, что она не знает природы войны. Может, ей самой пойти поучаствовать в боевых действиях, чтобы осознать нелепость всех её высказываний?" — вторит другой комментатор.

"Нет времени для наивности = нет времени для Бербок. Пусть сама идёт воевать", — пишет третий.