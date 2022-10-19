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19 октября, 07:51

Русофобку Бербок призвали отправить на украинский фронт

Читатели FAZ призвали отправить Анналену Бербок на фронт, если она не прекратит подливать масло в огонь

Министра иностранных дел Германии Анналену Бербок снова раскритиковали за призыв выстраивать европейскую безопасность "не с Россией, а от неё самой". Об этом сообщает РИА "Новости", ознакомившись с реакцией читателей немецкого издания FAZ на очередной русофобский выпад политика. В комментариях немцы попросили фрау Бербок "прекратить подливать масло в огонь", в противном случае её грозятся сослать на фронт.

"Мирные переговоры во время военных действий никогда нельзя исключать. Тот, кто это делает, да ещё и с таким рвением, как Бербок, только подливает масло в огонь", отметил один из читателей FAZ.

"Такого идиотизма у нас ещё не было. Заявления Бербок говорят о том, что она не знает природы войны. Может, ей самой пойти поучаствовать в боевых действиях, чтобы осознать нелепость всех её высказываний?" вторит другой комментатор.

"Нет времени для наивности = нет времени для Бербок. Пусть сама идёт воевать", — пишет третий.

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Напомним, что в конце сентября Бербок назвали "ребёнком на посту" из-за отказа от встречи с Лавровым. Один из пользователей Die Welt счёл абсурдом, что немецкий "министр иностранных дел отвергает дипломатию, особенно когда ей становится трудно и когда приходится сидеть напротив высокопоставленного дипломата, который знает свою работу очень хорошо".

Обложка ©

Shutterstock

Марина Калегина

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