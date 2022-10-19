Россияне смогут использовать маткапитал для оплаты репетиторов, частных детсадов и школ
Кабмин разрешил использовать маткапитал на оплату услуг частных преподавателей
Теперь материнский капитал можно использовать для оплаты уроков частных преподавателей или услуг негосударственного детского сада и школы. При этом, как уточнило Правительство России, у них должна быть государственная лицензия на образовательную деятельность.
"Правительство расширило возможности использования материнского капитала. Родители смогут использовать средства маткапитала, чтобы оплатить услуги частных преподавателей, негосударственного детского сада или школы", — говорится в телеграм-канале властей.
Для оплаты родителям необходимо предоставить заявление и заключённый с ИП договор с расчётом стоимости. Сделать это можно в Пенсионном фонде, в МФЦ и через портал "Госуслуги" или сайт Пенсионного фонда.
А ранее руководитель проектов сервиса "Актион госфинансы" Ольга Березина рассказала о трёх случаях, когда семье обязаны вернуть вложенный материнский капитал. Первый случай — ошибка при заполнении заявления на распоряжение средствами. Например, если вы указали сумму большую, чем первоначальный взнос по ипотеке.
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