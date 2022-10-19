После начала мобилизации банки стали чаще отказывать россиянам в кредитах

Российские банки стали реже выдавать кредиты гражданам после объявления частичной мобилизации, особенно при покупке квартиры или автомобиля. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные бюро кредитных историй (БКИ) "Скоринг Бюро".

Так, уровень одобрения заявок по ипотеке к 10 октября составляет всего 59,1%, снизившись с 24 февраля на 13,7 процентного пункта. При этом резкое падение наблюдалось именно в первые недели октября. Выдача автокредитов упала на пять п.п. и остановилась на уровне 24%. Доля положительных решений по кредитованию наличными снизилась на четыре п.п. — до 31%, а в кредитных картах — на семь процентных пунктов — до 20%.

Издание отмечает, что одобрение заявок на ипотеку, необеспеченные ссуды и POS-кредиты сейчас находится на минимальном уровне с марта этого года. Основная причина — "переоценка кредиторами ожидаемых рисков с учётом влияния всех внешних факторов", поясняет гендиректор "Скоринг Бюро" Олег Лагуткин. По его мнению, прежний уровень кредитования населения может восстановиться в скором времени, этому поспособствует сезонный предновогодний спрос.