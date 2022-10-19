В Белгороде снаряд ВСУ попал в один из объектов инфраструктуры
Губернатор Гладков сообщил о попадании снаряда ВСУ в объект инфраструктуры города
Украинский снаряд попал в один из объектов инфраструктуры Белгорода. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Сейчас над городом работают системы ПВО.
Следы работы системы ПВО в небе над Белгородом. Видео © Telegram / Kotsnews
"Зафиксировано попадание снаряда на один из объектов инфраструктуры города Белгорода. Разрушения незначительные, они не повлияют на работу энергообеспечения города", — написал он в своём телеграм-канале.
Гладков также добавил, что все оперативные службы уже направляются на место происшествия для устранения последствий. О каком объекте идёт речь, глава региона не уточнил.
Кроме того, сегодня утром в Севастополе сработала система ПВО в районе Северной стороны. Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, был сбит беспилотник в районе аэродрома Бельбек. Известно, что обломки сбитого беспилотника упали на жилой дом.
Telegram / Kotsnews