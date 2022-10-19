В Белгороде снаряд ВСУ попал в один из объектов инфраструктуры

Украинский снаряд попал в один из объектов инфраструктуры Белгорода. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Сейчас над городом работают системы ПВО.

Следы работы системы ПВО в небе над Белгородом. Видео © Telegram / Kotsnews

"Зафиксировано попадание снаряда на один из объектов инфраструктуры города Белгорода. Разрушения незначительные, они не повлияют на работу энергообеспечения города", — написал он в своём телеграм-канале.