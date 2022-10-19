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19 октября, 07:26

В Белгороде снаряд ВСУ попал в один из объектов инфраструктуры

Губернатор Гладков сообщил о попадании снаряда ВСУ в объект инфраструктуры города

Украинский снаряд попал в один из объектов инфраструктуры Белгорода. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Сейчас над городом работают системы ПВО.

Следы работы системы ПВО в небе над Белгородом. Видео © Telegram / Kotsnews

"Зафиксировано попадание снаряда на один из объектов инфраструктуры города Белгорода. Разрушения незначительные, они не повлияют на работу энергообеспечения города", — написал он в своём телеграм-канале.

Гладков также добавил, что все оперативные службы уже направляются на место происшествия для устранения последствий. О каком объекте идёт речь, глава региона не уточнил.

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Кроме того, сегодня утром в Севастополе сработала система ПВО в районе Северной стороны. Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, был сбит беспилотник в районе аэродрома Бельбек. Известно, что обломки сбитого беспилотника упали на жилой дом.

Обложка ©

Telegram / Kotsnews

Николь Вербер

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