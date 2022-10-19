В Севастополе системы ПВО сбили беспилотник
В Севастополе сработала система ПВО. Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, беспилотник сбит в районе аэродрома Бельбек.
"В Севастополе вновь отработала система ПВО в районе Северной стороны. По предварительным данным, сбили беспилотник в районе аэродрома Бельбек. Просьба всем сохранять спокойствие", — написал он в телеграм-канале.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал о тренировочной работе систем ПВО в районе Казачьей бухты и призвал местных жителей воздержаться от публикации кадров в Интернете.
Работа ПВО в Казачке Севастополя. Архивное фото © SHOT