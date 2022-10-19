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19 октября, 05:11

В Севастополе системы ПВО сбили беспилотник

В Севастополе сработала система ПВО. Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, беспилотник сбит в районе аэродрома Бельбек.

"В Севастополе вновь отработала система ПВО в районе Северной стороны. По предварительным данным, сбили беспилотник в районе аэродрома Бельбек. Просьба всем сохранять спокойствие", — написал он в телеграм-канале.

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Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал о тренировочной работе систем ПВО в районе Казачьей бухты и призвал местных жителей воздержаться от публикации кадров в Интернете.

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Работа ПВО в Казачке Севастополя. Архивное фото © SHOT

Николь Вербер

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