В Севастополе системы ПВО сбили беспилотник

В Севастополе сработала система ПВО. Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, беспилотник сбит в районе аэродрома Бельбек.

"В Севастополе вновь отработала система ПВО в районе Северной стороны. По предварительным данным, сбили беспилотник в районе аэродрома Бельбек. Просьба всем сохранять спокойствие", — написал он в телеграм-канале.